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Факты / Украина
Максим Зайченко |

Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для Украины

Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для Украины

Украине попала в расширенный список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. В этом списке 23 государства.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

— После рассмотрения рекомендаций о постепенной отмене ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина, — сообщили в ведомстве.

В то же время из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.

По состоянию на 16 июля список выглядит так:

  • Украина,
  • США,
  • Китай, при условии подтверждения взаимности,
  • Албания,
  • Армения,
  • Австралия,
  • Азербайджан,
  • Ливан,
  • Черногория,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Молдова,
  • Северная Македония,
  • Босния и Герцеговина,
  • Бруней-Даруссалам,
  • Канада,
  • Израиль,
  • Япония,
  • Иордания,
  • Саудовская Аравия,
  • Сербия,
  • Сингапур,
  • Южная Корея.

Каждые две недели список будут пересматривать. Если в той или иной стране ухудшится эпидемическая ситуация, ее исключат из списка.

При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза, поэтому могут посещать ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

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Источник: Совет Европы

Фото: Dreamstime

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