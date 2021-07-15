Украине попала в расширенный список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. В этом списке 23 государства.
Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
— После рассмотрения рекомендаций о постепенной отмене ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина, — сообщили в ведомстве.
В то же время из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.
По состоянию на 16 июля список выглядит так:
- Украина,
- США,
- Китай, при условии подтверждения взаимности,
- Албания,
- Армения,
- Австралия,
- Азербайджан,
- Ливан,
- Черногория,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Молдова,
- Северная Македония,
- Босния и Герцеговина,
- Бруней-Даруссалам,
- Канада,
- Израиль,
- Япония,
- Иордания,
- Саудовская Аравия,
- Сербия,
- Сингапур,
- Южная Корея.
Каждые две недели список будут пересматривать. Если в той или иной стране ухудшится эпидемическая ситуация, ее исключат из списка.
При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза, поэтому могут посещать ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Источник: Совет Европы