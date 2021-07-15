Украине попала в расширенный список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз. В этом списке 23 государства.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

— После рассмотрения рекомендаций о постепенной отмене ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина, — сообщили в ведомстве.

В то же время из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.

По состоянию на 16 июля список выглядит так:

Украина,

США,

Китай, при условии подтверждения взаимности,

Албания,

Армения,

Австралия,

Азербайджан,

Ливан,

Черногория,

Новая Зеландия,

Катар,

Молдова,

Северная Македония,

Босния и Герцеговина,

Бруней-Даруссалам,

Канада,

Израиль,

Япония,

Иордания,

Саудовская Аравия,

Сербия,

Сингапур,

Южная Корея.

Каждые две недели список будут пересматривать. Если в той или иной стране ухудшится эпидемическая ситуация, ее исключат из списка.

При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза, поэтому могут посещать ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Читайте Еще две страны ЕС открыли границы для привитых украинцев

Источник: Совет Европы