Вслед за Германией, Австрия и Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба и отметил, что въехать в эти страны можно только при том условии, что иммунизация была проведена более чем за две недели до пересечения границы.

В таком случае не нужны регистрация и 10-дневный карантин.

— Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС — Нидерланды, — поделился Кулеба в Twitter.

Однако вакцинация далеко не всеми препаратами позволяет попасть в страны Евросоюза.

Такую возможность дают препараты:

Вакцина Comirnaty от Pfizer / BioNTech

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Moderna

Covishield (AstraZeneca)

Sinopharm BIBP

CoronaVac от Sinovac

Читайте: Границы с ЕС могут открыться для украинцев уже через две недели — МИД

Для того, чтобы узнать условия въезда в другие страны, можно ознакомиться со специальной картой от МИД, где зеленым цветом обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтым — въезд только с удостоверениями, а в оранжевые страны попасть никак нельзя.