Вслед за Германией, Австрия и Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба и отметил, что въехать в эти страны можно только при том условии, что иммунизация была проведена более чем за две недели до пересечения границы.
В таком случае не нужны регистрация и 10-дневный карантин.
— Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС — Нидерланды, — поделился Кулеба в Twitter.
Однако вакцинация далеко не всеми препаратами позволяет попасть в страны Евросоюза.
Такую возможность дают препараты:
- Вакцина Comirnaty от Pfizer / BioNTech
- AstraZeneca
- Johnson & Johnson
- Moderna
- Covishield (AstraZeneca)
- Sinopharm BIBP
- CoronaVac от Sinovac
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Для того, чтобы узнать условия въезда в другие страны, можно ознакомиться со специальной картой от МИД, где зеленым цветом обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтым — въезд только с удостоверениями, а в оранжевые страны попасть никак нельзя.