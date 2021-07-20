Столичные правоохранители подозревают одного из работников Киевской таможни в хищении государственных средств на таможенном оформлении нефтепродуктов.

Следствие установило, что главный инспектор таможенного поста Столичный создал коррупционную сделку, в результате которой государство недополучило более 6.5 млн грн.

Известно о 26 эпизодах его противоправной деятельности, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

В течение осени 2020 года таможенник при осуществлении таможенного контроля подтверждал правомерность определения кодов, согласно которым они не подлежали акцизному налогообложению.

Хотя согласно налоговому законодательству, ввозимые нефтепродукты должны быть классифицированы по коду, предусматривающий налогообложение их акцизным налогом.

Злоумышленнику сообщили подозрение по ст. 364 Уголовного Кодекса Украины, о злоупотреблении служебными обязанностями.

На данный момент досудебное расследование продолжается. Таможеннику грозит до шести лет лишения свободы.