Россия продолжает наращивать боевые мощности оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях и проводит новые учения наемников.
По данным разведки Министерства обороны Украины, в отдельных армейских корпусах оккупанты провели собрание с корректировщиками артиллерийского огня.
Также боевиков обучали разворачивать понтонную переправу и форсировать водоемы в ходе наступательных действий.
Кроме этого, были проведены учения наступательной тематики с боевой стрельбой артиллерийских расчетов.
В разведке отмечают, что враг активизирует подготовку к осуществлению различных диверсионно-разведывательных мероприятий.
— На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области, — говорится в сообщении украинской разведки.
Боеготовность оккупационных войск
13 июля ГУР Украины сообщило, что Россия проверяет свои воинские соединения и части, которые находятся на временно-оккупированных территориях Донбасса.
Подробнее о действиях боевиков на Донбассе, читайте в материале Фактов ICTV.