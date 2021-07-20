Россия продолжает наращивать боевые мощности оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях и проводит новые учения наемников.

По данным разведки Министерства обороны Украины, в отдельных армейских корпусах оккупанты провели собрание с корректировщиками артиллерийского огня.

Также боевиков обучали разворачивать понтонную переправу и форсировать водоемы в ходе наступательных действий.

Кроме этого, были проведены учения наступательной тематики с боевой стрельбой артиллерийских расчетов.

В разведке отмечают, что враг активизирует подготовку к осуществлению различных диверсионно-разведывательных мероприятий.

— На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области, — говорится в сообщении украинской разведки.

Боеготовность оккупационных войск

13 июля ГУР Украины сообщило, что Россия проверяет свои воинские соединения и части, которые находятся на временно-оккупированных территориях Донбасса.

Подробнее о действиях боевиков на Донбассе, читайте в материале Фактов ICTV.