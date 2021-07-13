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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

РФ перевіряє боєготовність окупаційних військ на Донбасі – розвідка

Бойовики на Донбасі

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей командування Збройних сил РФ перевіряє свої військові з’єднання і частини.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, з початку липня в ОРДЛО працює комплексна військова комісія з перевірки стану бойової готовності окупаційних військ.

Йдеться про 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ) так звані армійські корпуси російської армії.

Найбільша увага приділяється умовам експлуатації озброєння та військової техніки, а також стану обліку, зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з РФ.

Окупанти перевіряють укомплектованість підрозділів та якість професійної підготовки командного складу з’єднань і частин.

На початку липня російські військові почали облаштовувати на Донбасі нові полігони для підготовки своєї гібридної армії.

А на передових позиціях бойовиків збільшили особовий склад розвідувальних і саперних підрозділів.

Фото: Getty Images

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