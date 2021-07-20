Росія продовжує нарощувати бойові потужності окупаційних військ у Донецькій та Луганській областях і проводить нові навчання найманців.

За даними розвідки Міністерства оборони України, в окремих армійських корпусах окупанти провели збори з корегувальниками артилерійського вогню.

Також бойовиків навчали розгортати понтонну переправу та форсувати водойми в ході наступальних дій.

Крім цього, були проведені навчання наступальної тематики із бойовою стрільбою артилерійських розрахунків.

У розвідці відзначають, що ворог активізує підготовку до здійснення різноманітних диверсійно-розвідувальних заходів.

– На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області, – йдеться у повідомленні української розвідки.

Боєготовність окупаційних військ

13 липня ГУР України повідомило, що Росія перевіряє свої військові з’єднання і частини, які перебувають на тимчасово-окупованих територіях Донбасу.

Детальніше про дії бойовиків на Донбасі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.