СБУ разоблачила агентов российской спецслужбы среди правоохранителей Украины

Служба безопасности Украины заблокировала сеть агентов ФСБ Российской Федерации, которыми оказались чиновники и правоохранители украинских ведомств. Агенты действовали на территории Херсонской области.

Организовал работу сети экс-сотрудник регионального управления СБУ.

Он уволился из органов в 2014 году. А во время переезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Для выполнения заданий российской спецслужбы, экс-служащий создал большую агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек многих должностных лиц Украины.

Ими оказалась сотрудник СБУ в Херсонской области, работник местной прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, бывший чиновник облгосадминистрации.

Служба безопасности Украины сообщает и о московском руководителе сети — кадровом офицере ФСБ Российской Федерации Виталии Короле, который является специалистом по украинским вопросам.

В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным Мангуст.

Сотрудники СБУ обнаружили множество фактов сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электросвязи.

Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военные подразделения и органы местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячную оплату.

По результатам обысков у задержанных сотрудники СБУ отчитались об изъятой компьютерной технике и средствах связи с представителями ФСБ РФ, российской символике, а также иностранной валюте (доллары, евро и российские рубли).

Пока резидент ФСБ РФ и его агент из числа сотрудников СБУ задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 государственная измена УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Им грозит от 12 лет заключения.

Что касается других членов сети продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.