СБУ викрила агентів російської спецслужби серед правоохоронців

Служба безпеки України заблокувала мережу агентів ФСБ Російської Федерації, якими виявилися чиновники та правоохоронці українських відомств. Агенти діяли на території Херсонської області.

Організував роботу мережі екс-співробітник регіонального управління СБУ.

Він звільнився зі служби у 2014 році. А під час виїзду до Російської Федерації був завербований співробітниками ФСБ РФ.

На виконання завдань російської спецслужби, екс-службовець створив велику агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив багатьох посадових осіб.

Ними виявилася співробітник СБУ в Херсонській області, працівник місцевої прокуратури, співробітник поліції, посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій, колишній посадовець облдержадміністрації.

Служба безпеки України повідомляє і про московського куратора мережі – кадрового офіцера ФСБ Російської Федерації Віталія Короля, який є спеціалістом із питань щодо України.

У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним Мангуст.

Співпрацівники СБУ винайшли численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв’язку.

Російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.

За результатами обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також значні грошові кошти в іноземній валюті (долари, євро та російські рублі).

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента з числа співробітників СБУ затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 державна зрада КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Їм загрожує від 12 років ув’язнення.

Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення.