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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В Украину не пустили 12 российских моряков с запретом въезда на 3 года

В Україну не пустили 12 російських моряків

В морском порту Южный пограничники не пустили на территорию Украины 12 российских моряков, которые показали документы, виданные в Крыму оккупационными властями.

Им также запрещен въезд в страну сроком на 3 года.

Все они являются членами экипажа судна, прибывшего в украинский порт под флагом Либерии.

Согласно украинскому законодательству, любые органы на оккупированной территории считаются незаконными, а документы, выданные ими, являются недействительными.

В Україну не пустили 12 російських моряків

1 июля пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему, прибывшему с видом на жительство на территории страны.

В пункте пропуска Жуляны пограничники выяснили, что мужчина незаконно посещал временно оккупированный Крым.

Пограничники обратились в Государственную миграционную службу с просьбой аннулировать правонарушителю вид на временное проживание в Украине.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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