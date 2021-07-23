В Україну не пустили 12 російських моряків із забороною в’їзду на 3 роки

У морському порту Південний прикордонники не пустили на територію України 12 російських моряків, які показали документи, видані в Криму окупаційною владою.
Їм також заборонено в’їзд до країни терміном на 3 роки.
Усі вони є членами екіпажу судна, яке прибуло в український порт під прапором Ліберії.
Згідно з українським законодавством, будь-які органи на окупованій території вважаються незаконними, а документи, видані ними, є недійсними.
1 липня прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському актору та телеведучому, який прибув з посвідкою на проживання на території країни.
У пункті пропуску Жуляни прикордонники з’ясували, що чоловік незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.
Прикордонники звернулися до Державної міграційної служби з проханням анулювати правопорушнику посвідку, яка надає йому право на тимчасове проживання в Україні.