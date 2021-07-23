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Факти / Україна
Валентина Летяк |

В Україну не пустили 12 російських моряків із забороною в’їзду на 3 роки

В Україну не пустили 12 російських моряків

У морському порту Південний прикордонники не пустили на територію України 12 російських моряків, які показали документи, видані в Криму окупаційною владою.

Їм також заборонено в’їзд до країни терміном на 3 роки.

Усі вони є членами екіпажу судна, яке прибуло в український порт під прапором Ліберії.

Згідно з українським законодавством, будь-які органи на окупованій території вважаються незаконними, а документи, видані ними, є недійсними.

В Україну не пустили 12 російських моряків

1 липня прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському актору та телеведучому, який прибув з посвідкою на проживання на території країни.

У пункті пропуску Жуляни прикордонники з’ясували, що чоловік незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Прикордонники звернулися до Державної міграційної служби з проханням анулювати правопорушнику посвідку, яка надає йому право на тимчасове проживання в Україні.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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