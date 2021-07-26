B2B Jewelry: СБУ продолжает разоблачать организаторов финансовой пирамиды

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать одну из самых масштабных в Украине финансовых пирамид — B2B Jewelry.

Сотрудники СБУ сообщили подозрение четырем кураторам мошеннической схемы, задокументировали новые факты противоправной деятельности B2B Jewelry и прекратили работу части магазинов B2B Jewelry.

Было также проведено 26 обысков и изъяты документы, ювелирные изделия, печати, мобильные телефоны и технику, а также добытое преступным путем имущество.

Организаторы B2B Jewelry подозревают в финансовых махинациях и отмывании средств, которые они получили преступным путем в особо крупных размерах.

Серия обысков проходила в помещениях руководителей финансовой пирамиды и магазинах на территории Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

27 млн убытков СБУ сообщила подозрения организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry / 6 фотографий

Помещения магазинов, которые остановили работу — опечатаны.

4 фигурантам объявлено подозрение по следующим статьям:

ч. 3 ст. 28 О совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

ч. 2 ст. 222 О мошенничестве с финансовыми ресурсами;

ч. 3 ст. 209 О легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Финансовая пирамида B2B Jewelry

Мошенническая схема пряталась под сетью ювелирных магазинов, которые кроме украшений предлагали инвестировать в пирамиду под чрезвычайно высокие проценты (от 260 до 416%).

После внесения средств люди получали сертификат, который не имел никакой юридической силы и финансовой гарантии.

Ювелирные изделия, которые продавала B2B Jewelry также не простые, ведь компания пообещала вернуть сумму их стоимости с процентами.

Стоит отметить, что начальная цена на украшения значительно превышала рыночную.

Мошенникам удалось нанести 25,7 млн грн убытков государству и обмануть более 600 тыс. вкладчиков.