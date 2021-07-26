B2B Jewelry: СБУ продовжує викривати організаторів фінансової піраміди

Служба безпеки України продовжує викривати одну з наймасштабніших в Україні фінансових пірамід – B2B Jewelry.

Працівники СБУ повідомили підозру чотирьом кураторам шахрайської схеми, задокументували нові факти протиправної діяльності B2B Jewelry та припинили роботу частини магазинів B2B Jewelry.

Було також проведено 26 обшуків та вилучено документи, ювелірні вироби, печатки, мобільні телефони та техніку, а також здобуте злочинним шляхом майно.

Організаторів B2B Jewelry підозрюють у фінансовому шахрайстві та відмиванні коштів, які вони здобули злочинним шляхом у особливо великих розмірах.

Серія обшуків відбувалась у помешканнях керівників фінансової піраміди та магазинах на території Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

27 млн збитків: СБУ повідомила підозри організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry / 6 фотографий

Приміщення магазинів, які зупинили роботу – опечатано.

4 фігурантам оголошено підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 28 Про вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

ч. 2 ст. 222 Про шахрайство з фінансовими ресурсами;

ч. 3 ст. 209 Про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Фінансова піраміда B2B Jewelry

Шахрайська схема ховалась під мережею ювелірних магазинів, які окрім прикрас пропонували інвестувати в піраміду під надзвичайно високі відсотки (від 260 до 416%).

Після внесення коштів люди отримували сертифікат, який не мав жодної юридичної сили і фінансової гарантії.

Ювелірні вироби, які продавала B2B Jewelry також не прості, адже компанія пообіцяла повернути суму їхньої вартості із відсотками.

Варто відзначити, що початкова ціна на прикраси значно перевищувала ринкову.

Шахраям вдалося завдати 25,7 млн грн збитків державі та обманути понад 600 тис. вкладників.