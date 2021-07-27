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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Циклоны Elior и Dirk несут в Украину град и шквалы

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Ближайшей ночью и утром 28 июля в западных и северных областях Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Возможны шквалы и град.

Осадки в среду обусловят северные циклоны Elior и Dirk.

Днем в большинстве областей дожди притихнут. Исключением станут разве что северные районы Сумской и Черниговской областей.

После обеда и вечером ожидаются грозы на Западе и в центральных областях страны.

Температура воздуха 28 июля будет жаркой – +28-33°.

В Киеве ближайшей ночью и утром также пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем существенные осадки маловероятны. Также в столице удержится жара до +30°.

Со следующей недели, в начале августа, украинцы почувствуют снижение температуры воздуха.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой лишь первые две недели.

С 15 августа, в частности, в Киевской области станет несколько прохладнее – до +26-28°. С 19 августа температура воздуха продолжит снижаться и к концу месяца столбики термометров опустятся до +21-23°.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Depositphotos

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