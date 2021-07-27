Найближчої ночі та вранці 28 липня в західних та північних областях України пройдуть короткочасні грозові дощі. Можливі шквали та град.

Опади в середу зумовлять північні циклони Elior та Dirk.

Удень у більшості областей дощі притихнуть. Винятком стануть хіба що північні райони Сумської та Чернігівської областей.

Після обіду та ввечері очікуються грози на Заході та в центральних областях країни.

Температура повітря 28 липня буде спекотною – +28-33°.

У Києві найближчої ночі та вранці також пройдуть короткочасні дощі та грози. Удень істотні опади є малоймовірними. Також у столиці втримається спека до +30°.

Із наступного тижня, на початку серпня, українці відчують зниження температури повітря.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, погода в Україні в серпні 2021 року буде спекотною лише перші два тижні.

Із 15 серпня, зокрема, у Київській області стане дещо прохолодніше – до +26-28°. Із 19 серпня температура повітря продовжить знижуватись і до кінця місяця стовпчики термометрів опустяться до +21-23°.

Джерело: Наталка Діденко