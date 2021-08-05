Львовских патрульных полицейских, которых приговорили к восьми годам лишения свободы за смерть 22-летнего, не отстранили от работы. Сейчас для них ничего не изменилось, они продолжают выполнять свои обязанности.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины. Департамент не согласен с решением суда, считает его несправедливым и намерен его обжаловать.

Сейчас решение суда первой инстанции еще не вступило в силу, поэтому сторона готовит апелляционную жалобу, чтобы его остановить.

— Мы не согласны с таким решением суда, мы считаем его несправедливым и мы будем добиваться справедливости в суде апелляционной инстанции… Мы верим в то, что суд апелляционной инстанции пересмотрит в это решение.

3 августа стало известно, что Галицкий районный суд Львова осудил шестерых местных патрульных, которые входят в роту ТОР. Правоохранителям присудили по восемь лет лишения свободы.

Также суд постановил лишить их званий и запретить работать в государственных органах в течение трех лет. .

Их обвиняют в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека.

Речь идет о случае, который произошел в 2018 году. Тогда в игорном заведении 22-летний парень подавился пакетиком с наркотиками и умер. По версии следствия, патрульные надели на него пластиковые наручники-стяжки, что помешало ему помочь себе и привело к удушению.

Родственникам погибшего должны выплаты 4 млн грн из бюджета государства, однако патрульные должны уплатить 48 тыс. грн за проведение экспертизы

В патрульной полиции говорят, что их сотрудники сделали все для спасения парня.

Фото: Патрульная полиция Украины