Львівських патрульних поліцейських, яких засудили до восьми років позбавлення волі за смерть 22-річного молодика, не відсторонили від роботи. Наразі для них нічого не змінилося, вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції України. Департамент не погоджується з рішенням суду, вважає його несправедливим і має намір його оскаржити.

Наразі рішення суду першої інстанції ще не набуло чинності, тому сторона готує апеляційну скаргу, щоб його зупинити.

– Ми не згідні з таким рішенням суду, ми вважаємо його несправедливим і будемо добиватися справедливості у суді апеляційної інстанції… Ми віримо в те, що суд апеляційної інстанції перегляне це рішення.

3 серпня стало відомо, що Галицький районний суд міста Львова засудив шістьох місцевих патрульних, які входять до роти ТОР. Правоохоронцям присудили по вісім років позбавлення волі.

Також суд постановив позбавити їх звань та заборонити працювати у державних органах протягом трьох років.

Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень, які призвели до смерті людини.

Йдеться про випадок, який стався у 2018 році. Тоді у гральному закладі 22-річний хлопець вдавився пакетиком з наркотиками та помер. За версією слідства, патрульні надягли на нього пластикові наручники-стяжки, що завадило йому собі допомогти та спричинило удушення.

Родичам загиблого мають виплатити 4 млн грн з бюджету держави, однак патрульні повинні сплатити 48 тис. грн за проведення експертизи.

У патрульній поліції наполягають, що їхні співробітники зробили все для порятунку хлопця.

Фото: Патрульна поліція України