С 5 августа в Украине меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины и на административной границе с полуостровом Крым.

Новые условия будут действовать для иностранцев и граждан Украины. Их ввели для предотвращения распространения коронавируса.

Как изменятся правила пересечения украинской границы с 5 августа, читайте в материале.

Условия пересечения границы Украины — что изменится с 5 августа

Самоизоляция

Все, кто въезжают на территорию Украины, после 5 августа — как украинцы, так и иностранцы, должны пройти самоизоляцию. Длится она 10 дней и начинается через 72 ч после того, как человек пересек границу или контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ).

Для прохождения самоизоляции нужно загрузить и активировать мобильное приложение Вдома.

Под самоизоляцию не подпадают:

несовершеннолетние лица;

украинцы, которые покинули территорию страны до 4 августа;

лица, имеющие сертификат о полной вакцинации;

украинцы, которые получили одну дозу вакцины, и имеют соответствующий документ;

сотрудники международных организаций и члены иностранных делегаций;

члены дипломатических или консульских учреждений иностранных государств или других международных организаций, которые имеют аккредитацию в Украине;

военные ВСУ или стран-членов НАТО, которые прибывают в Украину с рабочим визитом;

участники ВНО или лица, которые намерены вступить в отечественные учебные заведения, а также их родители или другие законные представители;

водители и члены экипажей, которые занимаются регулярными перевозками.

Самоизоляцию можно не проходить или прекратить лицам, которые после въезда на территорию Украины получили отрицательный результат Covid-теста.

Въезд с ОРДЛО и Крыма

Граждане, прибывающие в Украину с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также из Крыма и Севастополя также должны пройти самоизоляцию.

Допускается не проходить:

лицам до 18 лет;

членам международных организаций или миссий;

участникам ВНО;

лицам, которые намерены поступить в украинские учебные заведения, и их законным представителям;

лицам, которые получают образование в Украине;

гражданам, которые прошли полную вакцинацию и имеют соответствующий сертификат;

лицам, которые хотят получить прививку в Украине и имеют приглашение;

украинцам, которые получили одну дозу вакцины, и имеют соответствующий документ.

Для лиц, прибывающих из ОРДЛО и полуострова Крым также действует правило о том, что самоизоляцию можно отменить или завершить после получения отрицательного теста.

Въезд для иностранцев

Въезд для иностранцев в Украине по-прежнему осуществляется при наличии страхования от коронавируса, срок действия которого должен распространяться на весь период пребывания на территории Украины.

Кроме этого, граждане иностранных государств должны предоставить результат негативного теста на коронавирус или сертификат о полной вакцинации.

Условия въезда для граждан, прибывающих из России и Индии

Для граждан, прибывающих в Украину из Индии и России, срок изоляции длиннее. Если человек находился на территории РФ или Индии в течение семи дней, ему необходимо провести 14 дней на самоизоляции.

Она начинается с момента въезда на территорию Украины. В то же время самоизоляция для таких граждан не может быть прекращена досрочно даже при наличии отрицательного теста.