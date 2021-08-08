Александр Ройтбурд — биография Александра Ройтбурда директора Одесского художественного музея

В воскресенье, 8 августа, умер директор Одесского художественного музея, украинский художник Александр Ройтбурд.

По предварительным данным, Александр Ройтбурд ушел из жизни из-за длительного онкологического заболевания.

Биографию Александра Ройтбурда, которого справедливо называют крайне продуктивным художником, читайте в материале Фактов ICTV.

Кем является Александр Ройтбурд для украинского искусства

Александр Анатольевич родился в 1961 году в Одессе в семье инженеров. Увлечение живописью проявилось у него очень рано.

— Я занялся искусством, чтобы не ходить каждый день на работу, — шутил художник, вспоминая юность.

Он окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

Первыми наставниками и преподавателями Ройтбурда были одесский художник Олег Соколов и Николай Павлюк — центральная фигура в украинском искусстве и, как его называют художники, тоталитарный лидер и Сократ украинского искусства.

Александр Ройтбурд является одним из основных художников украинской новой волны.

Он основал ассоциацию Новое искусство в Одессе.

В 1993-1999 годах Ройбурд работал арт-директором, а потом, в 2001 — президентом Нового искусства.

Впоследствии он был региональным координатором фестиваля Культурные герои, директором Галереи Гельмана в Киеве.

Произведения художника представлены:

Одесский художественный музей, PinchukArtCentre в Киеве,

музей современного искусства МоМА в Нью-Йорке,

DUMA (художественный музей университета Дьюк в дерхемах (США),

Государственная Третьяковская галерея в Москве,

Государственный Русский музей в Петербурге

Картины Ройтбурда находятся также во многих и частных коллекциях.

Факты о художнике

Много интересных фактов о жизни и творчестве Ройтбурда известны как в Украине, так и мире.

Так, картину Ройтбурда из серии Прощай, Караваджо! купили на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за рекордную на то время для украинской живописи сумму — $97 тыс.

Прощай, Караваджо!Ройтбурд — участник более 100 выставок и художественных проектов.

В конце 2017 художник выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 глава областной администрации Максим Степанов подписал контракт с известным художником Александром Ройтбурдом.

Сам Ройтбурд — тогда новый директор музея заявил о готовности сотрудничать со всеми депутатами. Более того, он считал, что грязная кампания против него привлекла внимание к самому музею. И, как он говорил, это поможет привлечь финансирование для решения насущных проблем.

Имя Ройтбурда известно всему миру, хотя всю жизнь художник работал в Одессе и Киеве.

Ройтбурд поддержал Евромайдан в Одессе и был активным его участником. А в июле 2018 подписал открытое письмо украинских деятелей культуры к заключенному в России украинскому режиссеру Олега Сенцова.

Впоследствии делом Ройтбурда стал Одесский художественный музей.

За то время, что художник возглавлял его, доход музея вырос до миллиона гривен. Львиную долю поступлений получил Одесский художественній музей, благодаря конкурсным программам и меценатам.

Как написал о художнике министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, Ройтбурд влюбил в искусство сотни тысяч человек.

В последнее время Александр Ройтбурд болел, но не терял силы духа, чувство юмора и имел большие планы — не только в творчестве, но и развитии и реставрации Одесского художественного музея.

Фото: Александр Ройтбурд