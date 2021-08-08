Олександр Ройтбурд – біографія Олександра Ройтбурда директора Одеського художнього музею

У неділю, 8 серпня, помер директор Одеського художнього музею, український художник Олександр Ройтбурд.

За попередніми даними, Олександр Ройтбурд пішов через онкологічну хворобу.

Біографію Олександра Ройтбурда, якого справедливо називають вкрай продуктивним художником, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Ким є Олександр Ройтбурд для українського мистецтва

Олександр Анатолійович народився в 1961 році в Одесі у сім’ї інженерів. Захоплення живописом проявилося у нього дуже рано.

– Я зайнявся мистецтвом, щоб не ходити кожного дня на роботу, – жартував художник, згадуючи юність.

Він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

Першими наставниками і викладачами Ройтбурда були одеський художник Олег Соколов та Микола Павлюк – центральна постать в українському мистецтві та, як його називають художники, тоталітарний лідер і Сократ українського мистецтва.

Олександр Ройтбурд є одним із основних художників української нової хвилі.

Він заснував асоціацію Нове мистецтво в Одесі.

У 1993-1999 роках Ройбурд працював арт-директором, а потім, до 2001-го – президентом Нового мистецтва.

Згодом він був регіональним координатором фестивалю Культурні герої, директором Галереї Гельмана в Києві.

Твори художника представлені:

Одеський художній музей, PinchukArtCentre в Києві,

музей сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку,

DUMA (художній музей університета Дьюк в Дерхемі (США),

Державна Третьяковська галерея у Москві,

Державний Російський музей у Петербурзі

Картини Ройтбурда знаходяться також у багатьох та приватних колекціях.

Факти про художника

Багато цікавих фактів про життя і творчість Ройтбурда відомі як в Україні, так і у світі.

Так, картину Ройтбурда з серії Прощавай, Караваджо! купили на лондонському аукціоні Phillips de Pury & Co за рекордну на той час для українського живопису суму – $97 тис.

Ройтбурд – учасник понад 100 виставок і мистецьких проектів.

Наприкінці 2017 року художник виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Незважаючи на опір депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року очільник обласної адміністрації Максим Степанов підписав контракт з відомим художником Олександром Ройтбурдом.

Сам Ройтбурд – тоді новий директор музею заявив про готовність співпрацювати з усіма депутатами. Ба більше, він вважав, що брудна кампанія проти нього привернула увагу до самого музею. І, як він казав, це допоможе залучити фінансування для розв’язання нагальних проблем.

Ім’я Ройтбурда відоме всьому світу, хоча усе життя митець жив і працював в Одесі та Києві.

Ройтбурд підтримав Євромайдан в Одесі та був активним його учасником. А у липні 2018 року підписав відкритий лист українських діячів культури до ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Згодом справою Ройтбурда став Одеський художній музей.

За час головування художника дохід музею зріс до мільйона гривень. Левову частку надходжень отримали завдяки конкурсним програмам та меценатам.

Як написав про художника міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, Ройтбурд закохав у мистецтво сотні тисяч людей.

Останнім часом Олександр Ройтбурд хворів, але не втрачав сили духу, почуття гумору і мав великі плани – не лише щодо творчості, але й розвитку і реставрації Одеського художнього музею.

Фото: Олександр Ройтбурд