Сегодня, 8 август, на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд — известный украинский художник и директор Одесского художественного музея.

Одним из первых о смерти художника сообщил украинскоий режиссер Олег Сенцов.

Через несколько минут в соцсетях появились сотни постов, писем с соболезнованиями и совместных фото друзей, коллег и известных людей с художником Ройтбурдом.

— Он был страстным, ранимым, эмоциональным, капризным. Воином духа и бонвиваном, ребенком и хухемом, мастером интриг и послом доброй воли в формировании нашего художественного сообщества. Миниатюрный, с негромким голосом, он стал титаном украинской культуры и общества новейшего времени, — написал украинский арт-критик, куратор современного искусства Константин Дорошенко

Музыкант Святослав Вакарчук также написал соболезнования по поводу смерти художника.

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Народный депутат Николай Княжицкий написал о причине смерти Ройтбурда.

— Умер Александр Ройтбурд. Выдающаяся и чрезвычайно талантливая личность. Соболезнования семье, — написала украинский общественный деятель и журналист Анна Гопко.

Анна также вспомнила о тех, кто ушел из жизни после Революции Достоинства.

— Лучшие ушли в Вечность — Евгений Сверстюк, Блаженнейший Гузар, Богдан Гаврилишин, Левко Лукьяненко, Евгений Грицак, Мирослав Попович, — добавила Гопко.

— Прощай, любовь моя… Мы были вместе только пятнадцать лет, — меньше, чем порознь, но я это тоже ты, навсегда, — написала на своей странице первая жена Александра Ройтбурда дизайнер Ирина Дратва.

Как сообщили в Одесском художественном музее, прощание с художником состоится 11-12 августа. Больше деталей обещают сообщить позже.

Фото: Culturemeter