Сьогодні, 8 серпеня, на 60-му році життя помер Олександр Ройтбурд – відомий український художник і директор Одеського художнього музею.

Одним з перших про смерть художника повідомив український режисер Олег Сенцов.

Через кілька хвилин в соцмережах з’явилися сотні постів, листів зі співчуттями і спільних фото друзів, колег і відомих людей з художником Ройтбурдом.

– Він був пристрасним, вразливим, емоційним, примхливим. Воїном духу і бонвіваном, дитиною і хухемом, майстром інтриг і послом доброї волі у формуванні нашого художнього співтовариства. Мініатюрний, з тихим голосом, він став титаном української культури і суспільства новітнього часу, – написав український арт-критик, куратор сучасного мистецтва Костянтин Дорошенко.

Музикант Святослав Вакарчук також написав співчуття з приводу смерті художника.

View this post on Instagram A post shared by Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Народний депутат Микола Княжицький написав про причини смерті Ройтбурда.

– Помер Олександр Ройтбурд. Видатна і надзвичайно талановита особистість. Співчуття родині, – написала український громадський діяч і журналіст Ганна Гопко.

Анна також згадала про тих, хто пішов з життя після Революції Переваги.

– Кращі пішли у Вічність – Євген Сверстюк, Блаженніший Гузар, Богдан Гаврилишин, Левко Лук’яненко, Євген Грицак, Мирослав Попович, – додала Гопко.

– Прощавай, любов моя… Ми були разом тільки п’ятнадцять років, – менше, ніж порізно, але я це теж ти, назавжди, – написала на своїй сторінці перша дружина Олександра Ройтбурда дизайнер Ірина Дратва.

Як повідомили в Одеському художньому музеї, прощання з художником відбудеться 11-12 серпня. Більше деталей обіцяють повідомити пізніше.

Фото: Culturemeter