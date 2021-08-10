Меня хотели убить: экс-судья Чаус утверждает, что бежал 50 км, чтобы сдаться СБУ

Бывший судья Николай Чаус заявил, что похитители хотели убить его, поэтому он сбежал, прошел пешком 50 км и добровольно сдался силовикам СБУ.

Об этом говорится в опубликованном решении Высшего антикоррупционного суда, датированном 4 августа.

В тот день суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу.

— Подозреваемый… указал, что является потерпевшим в уголовном производстве по факту похищения с целью убийства, — говорится в тексте.

Никаких подробностей относительно обстоятельств похищения или предполагаемых похитителей Николай Чаус не предоставил.

В то же время он подчеркнул, что считает нарушением сам факт обращения НАБУ в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о применении меры пресечения.

Дело Чауса

Судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса обвинили во взяточничестве еще в 2016 году.

По данным следствия, “решить вопрос” закрытия дела о торговле наркотиками Чаус обещал за $150 тыс.

Во время обысков по месту жительства наличные были найдены в стеклянных банках, которые судья закапывал на своем огороде.

Пока Верховная Рада колебалась относительно разрешения на задержание, скандальный судья покинул Украину. Задержать его удалось лишь в 2017 году в Молдове.

Весной 2021 года в СМИ просочилась информация о якобы похищении экс-судьи. Уже в июле Николая Чауса случайно нашли одном из сел на Винничине.

После этого между детективами НАБУ и СБУ возник настоящий скандал. Сначала силовики спецслужбы перевезли его в Центральное управление в Киеве.

Согласно закону, после этого должна была состояться передача подозреваемого сыщикам, однако этого не произошло.

Во второй раз экс-судья Чаус был задержан 3 августа на территории столичной больницы Феофания.

Сейчас Николай Чаус находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета сроком до 18 августа.