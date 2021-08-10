Мене хотіли вбити: екс-суддя Чаус переконує, що тікав 50 км, аби здатися СБУ

Колишній суддя Микола Чаус заявив, що викрадачі хотіли вбити його, тому він втік, пройшов пішки 50 км і добровільно здався силовикам СБУ.

Про це йдеться в опублікованому рішенні Вищого антикорупційного суду, датованому 4 серпня.

Того дня суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Чаусу.

– Підозрюваний… вказав, що є потерпілим у кримінальному провадженні за фактом викрадення з метою вбивства, – йдеться в тексті.

Жодних подробиць щодо обставин викрадення чи ймовірних викрадачів Микола Чаус не надав.

Водночас він підкреслив, що вважає порушенням сам факт звернення НАБУ до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Справа Чауса

Суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса звинуватили у хабарництві ще у 2016 році.

За даними слідства, “вирішити питання” закриття справи про торгівлю наркотиками Чаус обіцяв за $150 тис.

Під час обшуків за місцем проживання готівку було знайдено у скляних банках, які суддя закопував на своєму городі.

Поки Верховна Рада вагалася щодо дозволу на затримання, скандальний суддя покинув Україну. Затримати його вдалося лише у 2017 році у Молдові.

Навесні 2021 року в ЗМІ просочилася інформація про нібито викрадення екс-судді. Вже у липні Миколу Чауса випадково знайшли одному із сіл на Вінничині.

Після цього між детективами НАБУ та СБУ виник справжній скандал. Спочатку силовики спецслужби перевезли його до центрального управління у Києві.

Згідно із законом, після цього повинна була відбутися передача підозрюваного детективам, однак цього не відбулося.

Вдруге екс-суддю Чауса було затримано 3 серпня на території столичної лікарні Феофанія.

Наразі Микола Чаус перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета строком до 18 серпня.