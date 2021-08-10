Во Львове умер 44-летний экс-нардеп Лев Подлесецкий

Народный депутат VIII созыва Лев Подлесецкий умер в результате тяжелой болезни. Ему было 44 года.
Печальным известием на своей странице в Facebook поделился мэр Львова Андрей Садовый.
— Политик, львовский предприниматель. Народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентской фракции Самопомощь. Искренние соболезнования семье и близким, — написал политик.
Соболезнования родным умершего в комментариях выразили Иванна Климпуш-Цинцадзе, Максим Нефедов, Егор Соболев, Владимир Парасюк, Татьяна Острикова и другие коллеги.
Вследствие какой болезни умер Лев Подлесецкий, не разглашается.
Кем был Лев Подлесецкий
Лев Подлесецкий родился 29 мая 1977 года во Львове.
Долгое время работал в энергетическом секторе, возглавив Галэнергобудпром и Юго-Западэлектросетьстрой.
В течение 2014-2019 годов был депутатом Верховной Рады. Впоследствии был госпредставителем в наблюдательном совете Укрэнерго.
Источник: Андрей Садовой