Во Львове умер 44-летний экс-нардеп Лев Подлесецкий

Народный депутат VIII созыва Лев Подлесецкий умер в результате тяжелой болезни. Ему было 44 года.

Печальным известием на своей странице в Facebook поделился мэр Львова Андрей Садовый.

— Политик, львовский предприниматель. Народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентской фракции Самопомощь. Искренние соболезнования семье и близким, — написал политик.

Соболезнования родным умершего в комментариях выразили Иванна Климпуш-Цинцадзе, Максим Нефедов, Егор Соболев, Владимир Парасюк, Татьяна Острикова и другие коллеги.

Вследствие какой болезни умер Лев Подлесецкий, не разглашается.

Кем был Лев Подлесецкий

Лев Подлесецкий родился 29 мая 1977 года во Львове.

Долгое время работал в энергетическом секторе, возглавив Галэнергобудпром и Юго-Западэлектросетьстрой.

В течение 2014-2019 годов был депутатом Верховной Рады. Впоследствии был госпредставителем в наблюдательном совете Укрэнерго.

Источник: Андрей Садовой