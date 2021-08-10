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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

У Львові помер 44-річний екс-нардеп Лев Підлісецький

У Львові помер 44-річний екс-нардеп Лев Підлісецький

Народний депутат VIII скликання Лев Підлісецький помер внаслідок важкої хвороби. Йому було 44 роки.

Сумною звісткою на своїй сторінці у Facebook поділився мер Львова Андрій Садовий.

– Політик, львівський підприємець. Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції Самопоміч. Щирі співчуття родині та близьким, – написав політик.

Співчуття рідним померлого у коментарях висловили Іванна Климпуш-Цинцадзе, Максим Нефьодов, Єгор Соболєв, Володимир Парасюк, Тетяна Острікова та інші колеги.

Внаслідок якої хвороби помер Лев Підлісецький, не розголошується.

Ким був Лев Підлісецький

Лев Підлісецький народився 29 травня 1977 року у Львові.

Тривалий час працював в енергетичному секторі, очолюючи Галенергобудпром та Південьзахіделектромережбуд.

Протягом 2014-2019 років був депутатом Верховної Ради. Згодом був держпредставником у наглядові раді Укренерго.

Джерело: Андрій Садовий

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