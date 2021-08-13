Новая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения будет работать над выяснением происхождения коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19. Она получит название SAGO (Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов).

SAGO будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам изучения возникновения будущих новых патогенов, которые могут спровоцировать пандемию.

— Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены, — сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Также в организации призвали правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения Covid-19. Также страны призывают совместно разработать общую структуру для выявления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

ВОЗ также надеется, что предыдущие миссии в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 продолжатся. Это нужно, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.