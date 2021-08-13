Новая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения будет работать над выяснением происхождения коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19. Она получит название SAGO (Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов).
SAGO будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам изучения возникновения будущих новых патогенов, которые могут спровоцировать пандемию.
— Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены, — сообщили в пресс-службе ВОЗ.
Также в организации призвали правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения Covid-19. Также страны призывают совместно разработать общую структуру для выявления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.
ВОЗ также надеется, что предыдущие миссии в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 продолжатся. Это нужно, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.
Происхождение коронавируса
Ранее американские спецслужбы получили доступ к секретным данным Института вирусологии китайского города Ухань, откуда пандемия коронавируса распространилась по всему миру.
Пока неизвестно, как спецслужбы смогли получить доступ к этой информации, но они будут расшифровывать эти данные. Для этого им понадобятся специальные мощные компьютеры национальных лабораторий министерства энергетики США.
Детали о секретных данных из уханьской лаборатории читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ВОЗ