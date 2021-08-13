Нова група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я працюватиме над з’ясуванням походження коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19. Вона отримає назву SAGO (Міжнародна наукова консультативна група за походженням нових патогенів).

SAGO відповідатиме за консультування ВООЗ з питань вивчення виникнення майбутніх нових патогенів, які можуть спровокувати пандемію.

– Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь усі держави-члени, – повідомили в прес-службі ВООЗ.

Також в організації закликали уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень походження Covid-19. Також країни закликають спільно розробити загальну структуру для виявлення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.

ВООЗ також сподівається, що попередні місії в Китай щодо вивчення походження SARS-CoV-2 продовжаться. Це потрібно, щоб зібрати достатньо даних для спростування гіпотези про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

Походження коронавірусу

Раніше американські спецслужби отримали доступ до секретних даних Інституту вірусології китайського міста Ухань, звідки пандемія коронавірусу поширилася по всьому світу.

Поки невідомо, як спецслужби змогли отримати доступ до цієї інформації, але вони будуть розшифровувати ці дані. Для цього їм знадобляться спеціальні потужні комп’ютери національних лабораторій міністерства енергетики США.

Деталі про секретні дані з Уханьскої лабораторії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВООЗ