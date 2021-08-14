В оккупированном Крыму вынесли 222 незаконных приговора за уклонение от службы в ВС РФ

В Крыму за 7 месяцев 2021 количество уголовных дел, которые открыли оккупанты за уклонение от незаконного призыва в армию РФ, возросло до 244.

Незаконный приговор уже вынесли в 222 из этих дел, еще 22 — пока рассматриваются.

— В одном из приговоров крымчанину дали условный срок 8 месяцев лишения свободы, 2 приговора — принудительные работы, и другие 140 приговоров — штрафы от 5 до 80 000 рублей (1800 — 29 тыс. грн), — рассказал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

Приговор за уклонение от военной службы не предусматривает освобождение от нее после отбытия наказания или уплаты штрафа.

— Через год после приговора гасится судимость, и военнообязанный снова призывается. Нам известно не менее двух фактов, когда ранее осужденные за уклонение повторно пытались избежать призыва, — добавил аналитик КПГ.

Седов напомнил, что принуждение к военной службе жителей оккупированных территорий является военным преступлением. Данные по принудительный призыв и наказание за уклонение от него в Крыму правозащитники подавали еще в 2018 году в Международный уголовный суд.

По его словам, правозащитники прогнозируют дальнейший рост случаев уклонения жителей полуострова от призыва в армию государства-оккупанта. КПГ советуют по возможности не приобретать гражданство РФ, чтобы избежать службы в армии РФ.

По информации КПГ, на конец июля 2021 в Крыму проведено 13 кампаний по призыву в ВС РФ. За это время призвано в армию России около 31 000 жителей оккупированного полуострова.

13 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал глобальной угрозой намерения Российской Федерации разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие.

Кулеба заверил, что Украина активно информирует об этом международное сообщество для того, чтобы принять совместные мероприятия.

Источник: Суспільне Крим