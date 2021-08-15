День археолога 2021 в Украине: самые интересные находки Меджибожской крепости

День археолога в Украине традиционно отмечается 15 августа.

Во время пандемии все больше украинцев решают путешествовать внутри страны, поэтому замки, крепости и музеи под открытым небом оказываются в фаворе.

Интересуют туристов и места исторических раскопок, которые постоянно продолжаются в нашей стране.

В Хмельницкой области на реке Южный Буг расположен один из старейших замков в Украине — Меджибожская крепость.

Археологические раскопки в крепости Меджибож не прекращаются ни на день уже в течение пяти лет, а наиболее важные находки становятся ценными музейными экспонатами.

Ко Дню археолога 2021 Факты ICTV готовы рассказать о пяти самых интересных археологических находках в Меджибожской крепости.

Бутылка вина — XVIII век

Летом 2016 во время археологических исследований дворца Сенявских, расположенного на юго-востоке крепости, археологи нашли запечатанную бутылку с вином. Ориентировочный возраст бутылки составляет не менее 150 лет.

Увидеть бутылку можно не каждый день, так как она требует специальных условий хранения и покоя.

— Чтобы сохранить содержимое бутылки, мы решили держать ее там, где нашли — в подвалах дворца. Там температура не поднимается выше +3°. А для туристов ценный экспонат показываем несколько раз в год, в частности — в Ночь музеев, — рассказал заместитель коменданта крепости Игорь Западенко.

По оценкам экспертов, бутылка — ручной работы, а вот страна и город ее изготовления остаются тайной.

Стеклянный кубок — XVIII-XIX век

Уникальный кубок был найден в 2019 году во время археологических исследований первого этажа дворца Сенявских.

Кубок украшен гравированным растительно-геометрическим орнаментом. Особенность этой находки заключается в том, что верхняя и нижняя части кубка — разъемные.

Ножка имеет внутреннюю резьбу, к которой крепится основание с цилиндрическим стержнем.

— Сделать резьбу внутри стеклянного изделия — это очень сложный технологический процесс. Нам повезло его откопать, а потом и отреставрировать из 22 фрагментов, — рассказал руководитель сектора археологии Меджибожской крепости Виктор Ветров.

По одной из версий, кубок остался в крепости еще со времен войны с Наполеоном 1812-1814 годов.

Печать Киевской митрополии — конец XI века

Полное название находки — вислая печать шестикрылый серафим.

На лицевой стороне печати изображен архангел (серафим), а на обратной стороне — ДЬНЪСЛОВО — что, вероятно, может означать делом и словом.

— В средневековье юридическая роль печати возросла, а подпись на документе отошла на второй план. Такие печати пренадлежали князьям. Любое повреждение печати или же ее отсутствие могло свидетельствовать о неаутентичности документа, — рассказала ведущий научный сотрудник Меджибожской крепости Татьяна Ветрова.

Находка свидетельствует о том, что в XI веке в городе уже существовал документооборот, хотя первое письменное упоминание о Меджибоже датируется 1146 годом (середина XII века).

Весовые приборы — XVIII-XIX век

Серию весовых приборов XVIII-XIX века археологи нашли в начале 2020 года во время расчистки бастиона крепости.

В нее входит набор грузиков Разбивной фунт, крышки от футляра Разбивного фунта, гирька-стаканчик от Разбивного фунта, шалька от аптечных весов и гирька многогранная.

Набор Разбивной фунт изготовлен из бронзы. В те времена такими весовыми приборами пользовались ювелиры и фармацевты.

Стилус из кости — XIV-XV век

Стилус, который еще называют стилосом, писалом и стилем, — один из первых приборов для писания на дощечках из воска, дерева или даже коры.

— Другие найденные изделия из кости изготавливали для разных нужд, в частности — крутки и развязывания узелков на путах лошади. Это большое везение — найти их в неповрежденном виде, — добавляет старший научный сотрудник Меджибожской крепости Сергей Войтко.

Традиционно один конец стилуса использовался для нанесения знаков, а другой — для стирания написанного. Именно стилус является “отцом” современной ручки.

Наташа Тарчевская