Владимир Зеленский 16 августа подписал указ №362/2021, которым ввел отличие президента Национальная легенда Украины, утвердил рисунок этой награды и образец бланка диплома к ней.

Награждать отличием главы государства будут украинцев, иностранцев и лиц без гражданства за заслуги в становлении независимой Украины, “укреплении ее государственности, весомый вклад в развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность”. А вручать будут ежегодно по случаю Дня Независимости.

Награду будут производить из золота, она будет иметь вид цветка с лепестками, покрытыми синей и желтой эмалью. В центре — рельефное изображение знака Княжеского государства Владимира Великого.

Миниатюры отличия будут производить из желтого металла.

Национальная легенда Украины — Зеленский утвердил отличие президента / 2 фотографии

В начале августа Владимир Зеленский анонсировал, что 22 августа 2021 года в Украине состоится награждение новой премией Национальная легенда.

По его словам, новой наградой Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда аплодисменты им нужны.