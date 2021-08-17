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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Национальная легенда Украины — Зеленский утвердил отличие президента

володимир зеленський

Владимир Зеленский 16 августа подписал указ №362/2021, которым ввел отличие президента Национальная легенда Украины, утвердил рисунок этой награды и образец бланка диплома к ней.

Награждать отличием главы государства будут украинцев, иностранцев и лиц без гражданства за заслуги в становлении независимой Украины, “укреплении ее государственности, весомый вклад в развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность”. А вручать будут ежегодно по случаю Дня Независимости.

Награду будут производить из золота, она будет иметь вид цветка с лепестками, покрытыми синей и желтой эмалью. В центре — рельефное изображение знака Княжеского государства Владимира Великого.

Миниатюры отличия будут производить из желтого металла.

Національна легенда України
Національна легенда України
Національна легенда України
Національна легенда України
Национальная легенда Украины — Зеленский утвердил отличие президента / 2 фотографии

В начале августа Владимир Зеленский анонсировал, что 22 августа 2021 года в Украине состоится награждение новой премией Национальная легенда.

По его словам, новой наградой Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда аплодисменты им нужны.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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