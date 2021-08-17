Володимир Зеленський 16 серпня підписав указ №362/2021, яким запровадив відзнаку президента Національна легенда України, затвердив малюнок цієї нагороди та зразок бланка диплома до неї.

Нагороджуватимуть відзнакою глави держави українців, іноземців та осіб без громадянства за заслуги у становленні незалежної України, “зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність”. А вручатимуть щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Нагороду виготовлятимуть із золота, вона матиме вигляд квітки із пелюстками, покритими синьою та жовтою емаллю. У центрі – рельєфне зображення знака Княжої держави Володимира Великого.

Мініатюри відзнаки виготовлятимуть з жовтого металу.

Національна легенда України – Зеленський затвердив відзнаку президента / 2 фотографии

На початку серпня Володимир Зеленський анонсував, що 22 серпня 2021 року в Україні відбудеться нагородження новою премією Національна легенда.

За його словами, новою нагородою Україна вшановуватиме своїх геніїв та аплодуватиме їм тоді, коли оплески їм потрібні.