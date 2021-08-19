Зеленского просят не вводить в Украине мораторий на рекламу лекарств в СМИ

Профессиональное объединение ведущих телеканалов Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) обратился к президенту и представителям госучреждений из-за возможного моратория на рекламу лекарственных средств в СМИ.

Все из-за того, что 30 июля СНБО принял решение, предусматривающее, что до 1 января 2024 года, чтобы уменьшить вредное воздействие самолечения на здоровье, нужно запретить в СМИ рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Комитет поддерживает инициативу позаботиться о качестве и продолжительности жизни украинцев, но обращает внимание на то, что этого можно достичь и другими способами. Ведь сейчас полного запрета рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации нет ни в одной из развитых стран мира.

Кроме того, действующее законодательство Украины и международные соглашения уже предусматривают, что СМИ запрещено рекламировать лекарственные средства, которые употребляются и распространяются только по рецепту, а также ряд достаточно строгих требований и ограничений относительно содержания рекламы лекарственных средств (включая предупреждение о недопустимости самолечения).

Также комитет призывает обратить внимание на то, что реклама является не только способом продвижения товара на рынке. Это еще и важный инструмент повышения осведомленности потребителей об ассортименте продукции. А введение моратория существенно ограничивает право потребителей на доступ к необходимой им информации о свойствах лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, важно, что именно к категории медицинских изделий принадлежит огромное количество санитарно-гигиенических товаров широкого потребления (средства ухода за полостью рта, детские памперсы и салфетки, средства женской гигиены и так далее). Поэтому мораторий на рекламу этих и подобных товаров вряд будет способствовать улучшению санитарно-эпидемической ситуации.

К тому же, запрет на рекламу лекарств, которая является источником информации, приведет к изменению направления маркетинговых бюджетов фармацевтических компаний с рекламного на поиск других сфер продвижения продукции, в частности через больницы, аптеки, увеличение промоактивности, что будет иметь последствиями:

обострение проблемы самолечения;

лишение граждан надежного источника информации (радио, телевидения);

активизацию неконтролируемой информации о лекарствах через средства Интернета;

изменение статуса ряда лекарственных средств, реклама которых невозможна, на функциональные пищевые добавки, косметические средства, лечебные травы, рекламировать которые не запрещены;

распространение разного рода целительства, мошенничества и тому подобное;

интенсификацию распространения в аптеках информации о лекарственных средствах как средствах фармацевтического маркетинга, поскольку размещение информации о товаре в месте его продажи не является рекламой;

провоцирование увеличения объемов выплат дистрибьюторами лекарств гонораров врачам за количество выписанных рецептов;

появление ряда новых легальных и нелегальных методов продвижения продукции, последствия применения которых, пока, не известны;

снижение объемов продаж ряда препаратов;

уменьшение оборотных средств дистрибьюторов и аптек;

снижение ассортимента продукции;

рост цен на лекарственные средства.

Также потребитель сможет получить такую ​​информацию в неконтролируемом Интернете или от родственников и соседей, что гораздо опаснее, чем реклама в СМИ, к содержанию которой предъявляются строгие законодательные требования.

Источник: ИТК