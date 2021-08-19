Зеленського просять не вводити в Україні мораторій на рекламу ліків у ЗМІ

Фахове об’єднання провідних телеканалів Індустріальний Телевізійний Комітет (ІТК) звернулося до президента та представників держустанов через можливий мораторій на рекламу лікарських засобів у ЗМІ.

Все через те, що 30 липня РНБО ухвалила рішення, яке передбачає, що до 1 січня 2024 року, аби зменшити шкідливий вплив самолікування на здоров’я, потрібно заборонити у ЗМІ рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Комітет підтримує ініціативу подбати про якість і тривалість життя українців, але звертає увагу на те, що цього можна досягти і в інші способи. Адже наразі повної заборони рекламування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації немає у жодній з розвинутих країн світу.

Крім того, чинне законодавство України та міжнародні угоди вже передбачають, що ЗМІ заборонено рекламувати лікарські засоби, які вживаються та розповсюджуються тільки за рецептом, а також низку достатньо суворих вимог та обмежень щодо змісту реклами лікарських засобів (включно з попередженням про неприпустимість самолікування).

Також комітет закликає звернути увагу на те, що реклама є не тільки способом просування товару на ринку. Це ще й важливий інструмент підвищення обізнаності споживачів щодо асортименту продукції. А запровадження мораторію суттєво обмежує право споживачів на доступ до необхідної їм інформації про властивості лікарських засобів та медичних виробів.

Крім того, важливим є те, що саме до категорії медичних виробів належить величезна кількість санітарно-гігієнічних товарів широкого вжитку (засоби догляду за ротовою порожниною, дитячі памперси та серветки, засоби жіночої гігієни тощо). Тому мораторій на рекламу цих та подібних товарів навряд сприятиме покращенню санітарно-епідемічної ситуації.

До того ж, заборона на рекламу ліків, яка є джерелом інформації, призведе до зміни спрямування маркетингових бюджетів фармацевтичних компаній з рекламного на пошук інших сфер просування продукції, зокрема через лікарні, аптеки, збільшення промоактивностей, що матиме наслідки:

загострення проблеми самолікування;

позбавлення громадян надійного джерела інформації (радіо, телебачення);

активізацію неконтрольованої інформації про ліки через засоби Інтернету;

зміну статусу низки лікарських засобів, реклама яких унеможливлена, на функціональні харчові добавки, косметичні засоби, лікувальні трави, рекламувати які не заборонено;

поширення різного роду цілительства, шахрайства тощо;

інтенсифікацію поширення в аптеках інформації про лікарські засоби як засобу фармацевтичного маркетингу, оскільки розміщення інформації про товар у місці його продажу не є рекламою;

провокування збільшення обсягів виплат дистриб’юторами ліків гонорарів лікарям за кількість виписаних рецептів;

появу низки нових легальних та нелегальних методів просування продукції, наслідки застосування яких, наразі, не відомі;

зниження обсягів продажу низки препаратів;

зменшення обігових коштів дистриб’юторів та аптек,

зниження асортименту продукції;

зростання цін на лікарські засоби.

Також споживач зможе отримати таку інформацію в неконтрольованому Інтернеті або від родичів та сусідів, що набагато небезпечніше, ніж реклама в медіа, до змісту якої висуваються суворі законодавчі вимоги.

Джерело: ІТК