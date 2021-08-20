Рада національної безпеки і оборони запровадила нові санкції проти декількох осіб. Зокрема, у список потрапили головний редактор видання Страна.ua Ігор Гужва, Алла Бондаренко, Анатолій та Ольга Шарій, а також нардеп Андрій Деркач.

– Ми запропонували ввести санкції проти пана Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо проти афілійованих з ним юридичних осіб, оскільки вони займаються протиправною діяльністю на території нашої країни. Також у цьому списку є Шарій Ольга Олексіївна та Шарій Анатолій Анатолійович, – повідомив під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Крім того, він додав, що санкції також запровадять і проти суддів, силовиків і чиновників, які ухвалюють незаконні вироки щодо українців в окупованому Криму, і ЗМІ, зареєстрованих у Криму і на окупованому Донбасі.

Також під обмеження потрапить ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін, який, за словами Данілова, зараз реєструє ЗМІ на непідконтрольній території України.

Підозра Шарію у держзраді

Крім того, що проросійський блогер Анатолій Шарій потрапив під санкції РНБО, його ще й підозрюють у злочинах, які підривають нацбезпеку України.

16 лютого цього року СБУ оголосила Шарію підозру у держзраді. Також його звинувачують у розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.