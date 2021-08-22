Зеленский анонсировал помилование десятков осужденных ветеранов

Президент Владимир Зеленский анонсировал помилование для десятков ветеранов российско-украинской войны. Сейчас прорабатывается вопрос их освобождения из тюрем.

Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме Украина 30. Защитники.

По его словам, тысячи украинцев, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года, из-за несовершенства законодательства нуждаются в правовой помощи.

— В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места в нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, в защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле, — заявил Зеленский.

Он напомнил, что для помощи ветеранам создали Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

— Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы, — отметил глава государства.

Напомним, ранее министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что в Украине возникла пропасть между мирным населением и военнослужащими, которые возвращаются с фронта.

По ее словам, СМИ освещают любые скандалы, которые происходят с военными. При этом новостей о том, как ветераны занимаются саморазвитием и строят успешный бизнес — практически нет.

Лапутина считает, что такая ситуация происходит, так как общество начало уставать от войны.