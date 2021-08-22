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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Зеленський анонсував помилування десятків засуджених ветеранів

Зеленський анонсував помилування десятків засуджених ветеранів

Президент Володимир Зеленський анонсував помилування для десятків ветеранів російсько-української війни. Зараз опрацьовується питання їх звільнення з в’язниць. 

Про це глава держави заявив під час виступу на форумі Україна 30. Захисники.

За його словами, тисячі українців, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України з 2014 року, через недосконалість законодавства потребують правової допомоги. 

– У 2014 році початок російської агресії показав не тільки слабкі місця в нашій армії, але і прогалини нашого законодавства. Через них тисячі громадян України, які стали на захист незалежності України, на захист нашого суверенітету, тепер самі потребують захисту в правовому полі, – заявив Зеленський.

Він нагадав, що для допомоги ветеранам створили Консультативну раду забезпечення прав і свобод захисників України.

– Сьогодні вперше за ці роки ми активно опрацьовуємо питання помилування десятків засуджених ветеранів. І це питання буде вирішене, щойно відповідна комісія надасть всі висновки, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що в Україні виникла прірва між мирним населенням і військовослужбовцями, які повертаються з фронту.

За її словами, ЗМІ висвітлюють будь-які скандали, які відбуваються з військовими. Водночас новин про те, як ветерани займаються саморозвитком і будують успішний бізнес – практично немає.

Лапутіна вважає, що така ситуація відбувається, оскільки суспільство почало втомлюватися від війни.

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