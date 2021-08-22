В Україні зростає прірва між ветеранами та цивільними – Лапутіна

В Україні виникла прірва між цивільним населенням країни і військовослужбовцями, які повертаються з фронту.

Про це розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час свого виступу на панелі Україна 30.Захисники.

– Наші захисники, які повертаються з війни, самі по собі об’єднуються в ветеранські спільноти, а суспільство при цьому іноді забуває, що війну, яка йде вже восьмий рік, досі не завершено, – заявила вона.

За словами Лапутіної, засоби масової інформації висвітлюють будь-які скандали, які відбуваються з військовими. При цьому новини про те, як ветерани займаються саморозвитком і будують успішний бізнес – практично відсутні.

Міністр додала, що така ситуація відбувається з тієї причини, що громадянське суспільство почало втомлюватися від війни.

Вона наголосила, що до ветеранів, які бачили всі жахи війни і втрачали своїх побратимів, держава повинна ставитися з визнанням і повагою.

При цьому українці не мають забувати, що ворог нікуди не подівся і продовжує сіяти розбрат в українському суспільстві, намагаючись вбити клин між захисниками України та цивільним населенням.

Лапутіна розповіла, що на рівні президента і прем’єр-міністра обговорюється можливість істотного збільшення бюджету Міністерства у справах ветеранів. Це, на її думку, дозволить надавати ветеранам соціальні гарантії, психологічну реабілітацію та підтримувати розвиток їх малого та середнього бізнесу.

Вона нагадала, що в момент, коли вище керівництво країни на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем втекло до РФ і почалася війна українці довели, що здатні на самоорганізацію.

За словами чиновниці, багато поколінь українців гинули протягом століть, щоб відвоювати незалежність своєї країни і це триває досі.