Десант, военные корабли и яхты: парад к 30-летию независимости продолжился на Днепре

В Киеве продолжается военный парад к 30-летию независимости Украины. Показ морского и воздушного вооружения происходит на Днепре.

Тысячи киевлян и гостей города наблюдают за прохождением катеров и пролетом украинской авиации с Киевского речного вокзала в районе Почтовой площади. Все мероприятие сопровождают военные оркестры.

Военно-морские силы Украины представляют три малых бронированных артиллерийских катера — Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово.

От Морской охраны Государственной пограничной службы на параде можно увидеть два катера Safe Boat 27 10 (отдельный отряд оперативного реагирования Дозор), катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ и катер Safe Boat 27, который украинские пограничники получили от США в 2019 году.

Вооруженные силы Украины представили на параде две 11-метровых лодки Willard и две 7-метровых лодки Willard.

Кроме демонстрации самой военной техники, украинские военнослужащие продемонстрировали элементы высадки на берег, десантирования без парашютов, спасения людей и тушения загоревшегося катера.

— В состав групп входят специалисты, имеющие навыки парашютно-десантной, легко-водолазной, горной и медицинской подготовки, — отметил диктор во время парада.

Проведение военного парада в Киеве на Днепре произошло благодаря слаженной работе Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госслужбы морского и речного транспорта Украины и учреждений города Киева.