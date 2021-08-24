В Киеве во время празднования Дня Независимости проходит Марш защитников Украины.

Мероприятие началось в 14.20. Колонна из ветеранов АТО и ООС, их семей и волонтеров двинулась от парка Шевченко по бульвару Тараса Шевченко. Далее защитники маршировали через Бессарабскую площадь, по Крещатику до Майдана Независимости.

По информации организаторов, в мероприятии принимают участие более 30 тыс. человек.

Колонну участников Марша защитников Украины возглавляют члены семей погибших ветеранов войны на Донбассе, за ними – семьи погибших участников Революции Достоинства, далее – ветераны, получившие ранения, семьи военнопленных и пропавших без вести, затем – объединенная формация военных медиков и капелланы.

День Независимости: как проходит Марш защитников Украины в Киеве / 8 фотографий

Празднование Дня Независимости в Киеве

Кроме традиционного военного парада и Марша защитников Украины, к 30-летию независимости столица подготовила немало интересных мероприятий.

Например, на Михайловской площади и Владимирском проезде можно увидеть статический показ современной украинской военной техники.

А в полночь на Трухановом острове состоится громкий артиллерийский салют.

Подробную афишу мероприятий на День Независимости смотрите в материале Фактов ICTV.