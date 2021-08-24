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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

День Независимости: как проходит Марш защитников Украины в Киеве

Марш захисників України

В Киеве во время празднования Дня Независимости проходит Марш защитников Украины.

Мероприятие началось в 14.20. Колонна из ветеранов АТО и ООС, их семей и волонтеров двинулась от парка Шевченко по бульвару Тараса Шевченко. Далее защитники маршировали через Бессарабскую площадь, по Крещатику до Майдана Независимости.

По информации организаторов, в мероприятии принимают участие более 30 тыс. человек.

Колонну участников Марша защитников Украины возглавляют члены семей погибших ветеранов войны на Донбассе, за ними – семьи погибших участников Революции Достоинства, далее – ветераны, получившие ранения, семьи военнопленных и пропавших без вести, затем – объединенная формация военных медиков и капелланы.

Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України 2021
Марш захисників України 2021
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України 2021
Марш захисників України 2021
День Независимости: как проходит Марш защитников Украины в Киеве / 8 фотографий

Празднование Дня Независимости в Киеве

Кроме традиционного военного парада и Марша защитников Украины, к 30-летию независимости столица подготовила немало интересных мероприятий.

Например, на Михайловской площади и Владимирском проезде можно увидеть статический показ современной украинской военной техники.

А в полночь на Трухановом острове состоится громкий артиллерийский салют.

Подробную афишу мероприятий на День Независимости смотрите в материале Фактов ICTV.

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