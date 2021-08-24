Десант, військові кораблі і яхти: парад до 30-річчя незалежності продовжився на Дніпрі

У Києві триває військовий парад до 30-річчя незалежності України. Показ морського та повітряного озброєння відбувається на Дніпрі.

Тисячі киян та гостей міста спостерігають за проходженням катерів та прольотом української авіації з Київського річкового вокзалу в районі Поштової площі. Весь захід супроводжують військові оркестри.

Військово-морські сили України представляють три малих броньованих артилерійських катери – Бердянськ, Нікополь та Коростень, а також десантний катер Сватове.

Від Морської охорони Державної прикордонної служби на параді можна побачити два катери Safe Boat 27 10 (окремий загін оперативного реагування Дозор), катер проекту UMS-1000 Морської охорони ДПСУ та катер Safe Boat 27, який українські прикордонники отримали від США у 2019 році.

Збройні сили України представили на параді два 11-метрових човни Willard та два 7-метрових човни Willard.

Окрім демонстрації самої військової техніки, українські військовослужбовці продемонстрували елементи висадки на берег, десантування без парашутів, порятунку людей та гасіння катера, що загорівся.

– До складу груп входять фахівці, які мають навички з парашутно-десантної, легко-водолазної, гірської та медичної підготовки, – зазначив диктор під час параду.

Проведення військового параду у Києві на Дніпрі відбулося завдяки злагодженій роботі Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держслужби морського та річкового транспорту України та установ міста Києва.