Сейчас в Афганистане до 90 граждан Украины ожидают эвакуации. Речь идет об украинцах и членах их семей, то есть это могут быть украинские женщины со своими афганскими мужчинами и детьми или же наоборот.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Я могу сказать, сколько украинцев обратились в посольство и ожидают эвакуации. По состоянию на сейчас это до 90 человек, но это украинцы и члены их семей … Но мы их считаем как своих, ведь мы не можем разъединять семьи.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина будет возвращать своих граждан, независимо от обстоятельств. Он отметил, что Украина была одной из первых стран, которые начали эвакуацию людей.

— В первую же ночь, когда Кабул был захвачен талибами, мы подняли самолет в критических условиях … И так же мы будем возвращать людей любыми путями.

Дмитрий Кулеба признался, что ничего более сложного, чем эвакуация людей в Афганистане, за свою профессиональную карьере раньше не испытывал.

15 августа талибы захватили крупнейшие населенные пункты в Афганистане. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку.

После смены власти в Афганистане люди начали массово покидать страну. Их эвакуацией занимаются зарубежные страны.