Украина будет продолжать эвакуацию граждан из Афганистана после 31 августа — МИД

За последние несколько дней в украинские дипломатические ведомства поступила новая волна запросов об эвакуации из Афганистана, поэтому Украина планирует продолжать эвакуацию граждан и после 31 августа.

По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула

— За последние несколько дней в МИД и посольстве Украины в Таджикистане наблюдается новая волна запросов об эвакуации из Афганистана, — заявил представитель МИД.

Он добавил, что сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, местонахождения и поддерживает с ними связь.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают варианты безопасного выезда из страны, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.

Николенко пообещал, как только появится возможность, все граждане, которые дали о себе знать украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции по дальнейшей эвакуации.

— Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы, — отметил Николенко.

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Вчера в Одессу доставили 133 граждан Афганистана. Их эвакуировали из страны по собственному желанию самолетом Вооруженных сил Украины.

Двум эвакуированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Всем эвакуированным афганцам сделали тесты на Covid-19 — больных не обнаружили.

Напомним, Украина эвакуировала 700 человек из Афганистана и заняла восьмое место в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных пассажиров.

Среди эвакуированных, кроме украинцев и афганцев, есть журналисты иностранных СМИ, а также представители ООН и граждане других стран.