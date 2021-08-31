За останні кілька днів до українських дипломатичних відомств надійшла нова хвиля запитів про евакуацію із Афганістану. Тож Україна планує продовжувати евакуацію громадян із Афганістану і після 31 серпня.

За словами речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, маршрути повернення українців можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула

– За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану, — заявив речник МЗС.

Він додав, що наразі посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцезнаходження і підтримує з ними зв’язок.

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, дипломати разом із представниками інших відомств розробляють варіанти безпечного виїзду з країни, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

Ніколенко пообіцяв, щойно з’явиться нагода, всі українські громадяни, які дали знати про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції щодо подальшої евакуації.

– Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще, — зазначив Ніколенко.

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Вчора до Одеси доставили 133 громадян Афганістану. Їх евакуювали з країни за власним бажанням літаком Збройних сил України.

Двом евакуйованим надали медичну допомогу та госпіталізували. Всім евакуйованим афганцям зробили тести на Covid-19 – хворих не виявили.

Нагадаємо, Україна евакуювала 700 осіб з Афганістану та посіла восьме місце в рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих пасажирів.

Серед евакуйованих, крім українців і афганців, є журналісти іноземних ЗМІ, а також представники ООН і громадяни інших країн.