США в годовщину подписания Минского протокола призвали Россию выполнить свои обязательства

Боевики Российской Федерации обязаныпокинуть украинскую территорию. С таким призывом посольство США в Украины обратилось к властям РФ.

В седьмую годовщину заключения Минских договоренностей США призвали Россию вывести свои войска из Украины и взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе.

— Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на востоке Украины, — опубликовано на Facebook-странице посольство США в Украине.

Также США призвали Россию полностью выполнить свои Минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц.

Напомним, в миссии ОБСЕ заявили, что Россия против продления мандата их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

Такое решение Владимира Путина представители России объявили 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В МИД Украины решительно осудили деструктивную позицию России, и считают такое решение страны-агрессора саботажем Минских договоренностей, предусматривающих мониторинг со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

Поэтому Украина требует от России немедленно прекратить деструктивные действия в отношении Наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности.

Подписание Минского протокола

Минский протокол представляет собой соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины. Договоренность была достигнута на переговорах в Минске 5 сентября 2014.

Протокол заключили участники Трехсторонней контактной группы: посол Гайди Тальявини (от ОБСЕ), второй президент Украины Леонид Кучма (от Украины), посол РФ в Украине Михаил Зурабов (от России).

Кроме того, под протоколом подписались Александр Захарченко — глава пророссийской так называемой республики ДНР и Игорь Плотницкий — глава пророссийской республики ЛНР.

Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола (Второе Минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате нормандской четверки, и подписан контактной группой (Тальявини, Кучмой, Зурабовым, а также Захарченко и Плотницким).

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine