28 августа боевики несколько раз обстреляли прифронтовую Авдеевку. Били умышленно по гражданским районам города. Тогда ранение получили сразу восемь украинских военнослужащих. Но это было только начало. Потому что в течение недели продолжили обстреливать даже средь бела дня.

Эксперты считают, что причины таких обострений сугубо геополитические и связаны с визитом президента Зеленского в США.

— Это могло действительно быть просто напоминание, что вы можете ехать себе куда хотите, а ситуация на Донбассе зависит от нас, — говорит журналист Виталий Портников.

Урегулирование конфликта на Донбассе оказалось на дипломатическом раздорожье, а нормандский и минский формат вообще теряют свою силу. К тому же лидеры четверки не собираются уже два года. Разговоры же о приглашении к нормандскому формату других крупных государств так и остались на уровне разговоров.

Также в Украине уверены, что помочь с решением вопроса Донбасса могут США. Однако Вашингтон к форматам привлекаться совсем не спешит. Но и влияние Штатов на Россию ограничивается исключительно политическими методами, что развязывает руки Кремлю.

Россия, кроме поддержания постоянного военного напряжения, играет в свою игру, которая связана с гибридной аннексией оккупированных территорий — то есть не только вооруженной, но и гуманитарной. Ее основным элементом стала массовая раздача российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса.

— По подсчетам российских структур МВД, там сейчас проживает более 600 тыс. владельцев российских паспортов, упрощенных граждан, если их можно так назвать, — говорит эксперт московского Центра Карнеги Константин Скоркин.

Недавно владельцам этих российских корочек позволили участвовать в сентябрьских выборах Государственной Думы. Правда, открывать избирательные участки на Донбассе не решились, боясь подставиться под новые санкции. Вместо этого все желающие могут проголосовать дистанционно.

Кроме всего этого, Россия организует совместно с Беларусью военные учения Запад-2021. А это так или иначе может быть подготовкой к боевым действиям против Украины.

В сумме со всеми факторами — обострением на передовой, выдачей российских паспортов и военным обучением, — фактически происходит цементирование конфликта, которому трудно противодействовать. Поэтому пока дипломатическое перепутье рискует затянуться на долгие годы, а значит, и рассчитывать Украине стоит прежде всего на себя.