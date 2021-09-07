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Факты / Украина
Дарина Реготун |

Очередное обострение на Донбассе и как РФ использует украинцев в своих выборах

ООС

28 августа боевики несколько раз обстреляли прифронтовую Авдеевку. Били умышленно по гражданским районам города. Тогда ранение получили сразу восемь украинских военнослужащих. Но это было только начало. Потому что в течение недели продолжили обстреливать даже средь бела дня.

Эксперты считают, что причины таких обострений сугубо геополитические и связаны с визитом президента Зеленского в США.

— Это могло действительно быть просто напоминание, что вы можете ехать себе куда хотите, а ситуация на Донбассе зависит от нас, — говорит журналист Виталий Портников.

Урегулирование конфликта на Донбассе оказалось на дипломатическом раздорожье, а нормандский и минский формат вообще теряют свою силу. К тому же лидеры четверки не собираются уже два года. Разговоры же о приглашении к нормандскому формату других крупных государств так и остались на уровне разговоров.

Также в Украине уверены, что помочь с решением вопроса Донбасса могут США. Однако Вашингтон к форматам привлекаться совсем не спешит. Но и влияние Штатов на Россию ограничивается исключительно политическими методами, что развязывает руки Кремлю.

Россия, кроме поддержания постоянного военного напряжения, играет в свою игру, которая связана с гибридной аннексией оккупированных территорий — то есть не только вооруженной, но и гуманитарной. Ее основным элементом стала массовая раздача российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса.

— По подсчетам российских структур МВД, там сейчас проживает более 600 тыс. владельцев российских паспортов, упрощенных граждан, если их можно так назвать, — говорит эксперт московского Центра Карнеги Константин Скоркин.

Недавно владельцам этих российских корочек позволили участвовать в сентябрьских выборах Государственной Думы. Правда, открывать избирательные участки на Донбассе не решились, боясь подставиться под новые санкции. Вместо этого все желающие могут проголосовать дистанционно.

Кроме всего этого, Россия организует совместно с Беларусью военные учения Запад-2021. А это так или иначе может быть подготовкой к боевым действиям против Украины.

В сумме со всеми факторами — обострением на передовой, выдачей российских паспортов и военным обучением, — фактически происходит цементирование конфликта, которому трудно противодействовать. Поэтому пока дипломатическое перепутье рискует затянуться на долгие годы, а значит, и рассчитывать Украине стоит прежде всего на себя.

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