На Донбасі поранили українського військового

Збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому надали першу медичну допомогу і транспортували до лікарні. Стан здоров’я українського військового – задовільний.

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Чергове загострення на Донбасі

28 серпня бойовики кілька разів обстріляли прифронтову Авдіївку. Гатили навмисне по цивільних районах міста. Тоді поранення дістали одразу вісім українських військовослужбовців. Та це був лише початок. Бо протягом тижня продовжили обстрілювати навіть серед білого дня.

Експерти вважають, що причини таких загострень суто геополітичні та пов’язані з візитом президента Зеленського до США 1 вересня.

А напередодні окупаційні сили Російської Федерації вкотре застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули два саморобних вибухових пристрої на околицю населеного пункту Зайцеве Донецької області.

У кожному зі снарядів містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини, проте один з них не здетонував.

Фото: Штаб ООС