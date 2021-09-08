Поддельное топливо на АЗС: почему его стало больше и как выбрать качественный бензин

В этом году Институт потребительских экспертиз, который занимается независимыми лабораторными анализами топлива, во время мониторинга начал системно выявлять некачественный бензин на АЗС сети БРСМ-Нафта и еще у некоторых сетях автозаправочных станций.

Несмотря на обещания исправить ситуацию, должной реакции от компаний так и не дождались.

Директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец в комментарии Фактам ICTV рассказал о поддельном топливе на АЗС и том, как от этого страдают владельцы авто.

По его словам, специалисты проводили исследования бензина марки А-95, А-92 и дизельного топлива. Почти во всей этой линейке они находили нарушения, в частности такие, которые не соответствуют нормативам ГСТУ (Государственный стандарт Украины, — Ред).

Юрий Чернобривец рассказывает, что ситуация с топливом на украинских АЗС в целом резко ухудшилась примерно два года назад. Он предполагает, что причиной этому может быть то, что сейчас по всей стране массово работают мини-нефтеперерабатывающие заводы, которые производят некачественный прямогонный бензин.

Но больше всего ситуация ухудшилась в сетях так называемых дискаунтеров, то есть там, где пытаются продавать топливо дешевле, чем на рынке, на 1-3 грн. По словам директора Института потребительских экспертиз, эти проблемы являются достаточно угрожающими для автомобилистов.

Ведь сэкономленные несколько гривен на стоимости бензина могут обернуться несколькими тысячами долларов, потраченных на ремонт автомобиля, который заправили некачественным топливом.

Сегодня в Институт потребительских экспертиз с жалобами на некачественное топливо обращаются даже государственные организации, среди которых водоканалы, суды и объекты критической инфраструктуры.

— Они жалуются, что, скажем, тендер у них выиграла компания-дискаунтер, потому что у нее дешевле топливо. Тогда происходит следующее: через три месяца из-за некачественного бензина весь автопарк полностью стает и не может выполнять свои функции. Это действительно очень серьезная проблема. Но не только для автомобилистов, но и для государства, которое недополучает миллиарды средств из-за неуплаты налогов, — говорит Юрий Чернобривец.

Чтобы не попасть на некачественное топливо, директор Института потребительских экспертиз советует водителям не заправлять автомобиль на АЗС, где сильно ощутима разница цены на топливо. Это может быть первым тревожным звоночком того, что бензин на этой АЗС будет иметь потенциальную угрозу для авто.