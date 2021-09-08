Підроблене пальне на АЗС: чому його побільшало і як обрати якісний бензин

Цьогоріч Інститут споживчих експертиз, який займається незалежними лабораторними аналізами пального, під час моніторингу почав системно виявляти неякісний бензин на АЗС мережі БРСМ-Нафта та ще у деяких мережах автозаправних станцій.

Попри обіцянки виправити ситуацію, належної реакції від компаній так і не дочекалися.

Директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець у коментарі Фактам ICTV розповів про підроблене пальне на АЗС і те, як від цього страждають власники авто.

За його словами, фахівці проводили дослідження бензину марки А-95, А-92 і дизельного пального. Майже у всій цій лінійці вони знаходили порушення, зокрема такі, що не відповідають нормативам ДСТУ (Державний стандарт України, – Ред).

Юрій Чорнобривець розповідає, що ситуація з пальним на українських АЗС загалом різко погіршилась приблизно два роки тому. Він припускає, що причиною цього може бути те, що наразі у всій країні масово працюють міні-нафтопереробні заводи, які виробляють неякісний прямогонний бензин.

Але найбільше ситуація погіршилася в мережах так званих дискаунтерів, тобто там, де намагаються продавати пальне дешевше, ніж на ринку, на 1-3 грн. За словами директора Інституту споживчих експертиз, ці проблеми є досить загрозливими для автомобілістів.

Адже зекономлені кілька гривень на вартості бензину можуть обернутися кількома тисячами доларів, витраченими на ремонт автомобіля, який заправили неякісним пальним.

Сьогодні до Інституту споживчих експертиз зі скаргами на неякісне пальне звертаються навіть державні організації, серед яких водоканали, суди і об’єкти критичної інфраструктури.

– Вони скаржаться, що, скажімо, тендер у них виграла компанія-дискаунтер, бо у неї дешевше пальне. Тоді відбувається наступне: через три місяці через неякісний бензин весь автопарк повністю стає і не може виконувати свої функції. Це справді дуже серйозна проблема. Але не лише для автомобілістів, а й для держави, яка недоотримує мільярди коштів через несплату податків, – говорить Юрій Чорнобривець.

Щоб не натрапити на неякісне пальне, директор Інституту споживчих експертиз радить водіям не заправляти автомобіль на АЗС, де сильно відчутна різниця ціни на пальне.

Оскільки це може бути першим тривожним дзвіночком того, що бензин на цій АЗС матиме потенційну загрозу для авто.