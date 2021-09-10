У Дніпрі відкрили мультимедійну скульптуру Звуки Міста, яка символізує аудіо-серцебиття одного з найбільш технологічних і розвинених міст України.
Скульптура об’єднує мистецтво, технології, спогади та почуття.
– Живемо в новий час, коли розбудовується країна, розвивається інфраструктура. Ми змінюємося зсередини. Шукаємо нові форми самовираження. Наш проект Звуки Міста – саме про це. Уперше звук перетворився на форму, – пояснила одна з ініціаторок проекту, продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко.
Першу подібну скульптуру відкрив президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи. Арт-об’єкт у Дніпрі став третім у країні, створеним за такою технологією.
Під час підготовки автори провели опитування мешканців Дніпра щодо звуків, із яким асоціюється в них місто.
До “звучання” скульптури додали гул ракетного двигуна, стукіт вантажного вагона і навіть “буркотіння” холодильника Дніпро.
За словами міського голови Бориса Філатова, саме цей звук асоціюється в нього з рідним домом.
– Скульптура виглядає модерново. Рухаємося в майбутнє. Відкриті до інновацій. Таким шляхом ідуть найрозвинутіші міста, – каже він.
Також скульптура “звучить” балончиками стріт-арту, шумом моторного човна, що мчить хвилями, тріскотом багаття, оплесками та гучним сміхом. У такий спосіб скульптура відображає душу міста.
Альона Тимошенко розповіла, що для створення Звуків Міста була проведена велика робота.
Над арт-об’єктом працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Звуки ретельно “збирали”, а потім піддали цифровій обробці.
Джерело: Дніпропетровська ОДА
Фото: Дніпропетровська ОДА