У Дніпрі відкрили мультимедійну скульптуру Звуки Міста, яка символізує аудіо-серцебиття одного з найбільш технологічних і розвинених міст України.

Скульптура об’єднує мистецтво, технології, спогади та почуття.

– Живемо в новий час, коли розбудовується країна, розвивається інфраструктура. Ми змінюємося зсередини. Шукаємо нові форми самовираження. Наш проект Звуки Міста – саме про це. Уперше звук перетворився на форму, – пояснила одна з ініціаторок проекту, продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко.

Першу подібну скульптуру відкрив президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи. Арт-об’єкт у Дніпрі став третім у країні, створеним за такою технологією.

Під час підготовки автори провели опитування мешканців Дніпра щодо звуків, із яким асоціюється в них місто.

Продюсерка Альона Тимошенко ініціювала відкриття в Дніпрі незвичної арт-інсталяції Звуки Міста / 3 фотографии

До “звучання” скульптури додали гул ракетного двигуна, стукіт вантажного вагона і навіть “буркотіння” холодильника Дніпро.

За словами міського голови Бориса Філатова, саме цей звук асоціюється в нього з рідним домом.

– Скульптура виглядає модерново. Рухаємося в майбутнє. Відкриті до інновацій. Таким шляхом ідуть найрозвинутіші міста, – каже він.

Також скульптура “звучить” балончиками стріт-арту, шумом моторного човна, що мчить хвилями, тріскотом багаття, оплесками та гучним сміхом. У такий спосіб скульптура відображає душу міста.

Альона Тимошенко розповіла, що для створення Звуків Міста була проведена велика робота.

Над арт-об’єктом працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Звуки ретельно “збирали”, а потім піддали цифровій обробці.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА