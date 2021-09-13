Политики, дипломаты и бизнесмены — около 70 лидеров мнений из 20 стран мира собрались на этой неделе на YES Brainstorming в Киеве, организованной Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

Как же предотвратить будущие катастрофы? Поиск рецептов и стал темой мозгового штурма в Украине, которой опыта выживания не отбавлять.

Зеленский отметил, что Covid-19 уравнял все страны. Но мир не делает выводов.

Дискуссию вызвал вопрос о реформах в Украине. Президент считает, что украинскую реальность часто изображают карикатурно, в стиле картинок с журнала Крокодил. У западных экспертов были свои аргументы.

Помочь украинской власти с реформами прямо во время YES предложил выпускник Кембриджа Артем Шаипов.

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Владимир Зеленский на YES заявил, что не исключает вероятность полномасштабной войны с Россией. Хотя, решившись на такой шаг, Кремль сделает самую большую ошибку. В Москве слушали YES внимательно. И отреагировали мгновенно, мол, не хотят апокалиптических предсказаний. Но по мнению специалистов, Кремль продолжит поддерживать градус эскалации.

Достройка Северного потока — подарок для Путина. Еще одним называют выход США из Афганистана, который обернулся настоящей гуманитарной катастрофой. На YES обсуждали значение этого для мира и Украины.

Эксклюзивно для Факти тижня Джон Болтон сказал, что украинский вопрос в Вашингтоне вряд ли отойдет на второй план из-за Афганистана.

Китайской угрозе на форуме YES в этом году уделили особое внимание. Такая большая сосредоточенность западного мира на Поднебесной может создать проблемы Украине.

Украина должна, прежде всего, делать большие усилия сама. О вызовах и новых возможностях, об условиях для инвесторов, общественных изменениях на YES говорили и президент Украины, и украинские эксперты, чиновники, и мировые политики.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр отметил, что Запад должен помогать финансово и военно прежде всего тем странам, которые внутри имеют эффективную власть.

РФ начала использовать Северный поток-2 как оружие

Российская Федерация уже начала использовать газопровод Северный поток-2 как оружие против Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве 11 сентября.